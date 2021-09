Ciclista morre a caminho do trabalho após ser atropelado por ônibus no Rio

Reprodução Ciclista foi atropelado por ônibus e morreu a caminho do trabalho no Rio

RIO – Um ciclista morreu após ser atropelado, na manhã desta quinta-feira, no Méier, Zona Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, Carlos Eduardo Gomes Sampaio, de 17 anos, foi atingido, às 5h58, na Rua Dias da Cruz, altura do número 536.

Segundo testemunhas, a vítima utilizava a bicicleta fazendo entregas e estava a caminho do trabalho, quando foi atingido por um ônibus da linha 249 (Água Santa x Carioca). A família do jovem, que é filho único, além de equipes de bombeiros e policiais militares estão no local. A Polícia Civil chegou ao local por volta das 11h10.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 3ºBPM (Méier) foi deslocada para verificar ocorrência no local, “a área foi isolada para a perícia. Ocorrência encaminhada para a 26ª DP”.