CIAT e PMRJ prende suspeito que comandava o tráfico de drogas em Conceição do Castelo e Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 24 anos considerado de alta periculosidade pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) foi detido nesta quinta-feira (21), durante uma operação conjunta em Madureira, zona Norte do Rio de Janeiro. Ele tinha dois mandados de prisão preventiva por homicídio e dois por tráfico de drogas.

As investigações da PCES, realizadas por meio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) Serrana e da Delegacia Especializada de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), apontaram que o detido comandava o tráfico de drogas do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim e, na cidade de Conceição do Castelo.

Além desses crimes, ele também é investigado por outros homicídios na região de Venda Nova do Imigrante, inclusive como possível mandante de um deles.

“Em 2021, iniciou-se uma guerra em Conceição do Castelo em que ocorreram alguns homicídios. Na época a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) tentava se estabelecer na região, que era comandada pela organização criminosa do detido, o Terceiro Comando Puro (TCP). Em 2022, ele teria fugido para o Rio de Janeiro, e se escondido na comunidade de Cavalcante, no bairro Madureira. Durante quatro meses ele foi monitorado por nossa equipe”, disse o coordenador do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) Serrana, delegado Alberto Roque.

Segundo o delegado, o detido já é réu em um homicídio que ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim. Ele enterrou a vítima com o dedo para fora por tê-lo denunciado à Polícia. O crime ocorreu no dia 06 de março de 2022, no bairro Doutor Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Ao tomar conhecimento que ele sairia da comunidade, a equipe solicitou apoio a Polícia do Rio de Janeiro. O suspeito foi detido no momento em que chegava a um Posto Médico. “A integração entre as Polícias Civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foi fundamental para esse resultado”, afirmou o delegado.

Ele foi detido e encaminhado à 29ª Delegacia de Polícia de Madureira para sua regular custódia. De lá, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional do Rio de Janeiro, permanecendo à disposição da Justiça capixaba.

