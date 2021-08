Cia Balé da Ilha lança série de videodança ‘Poesia Gestual’

Nesta sexta-feira (06) e sábado (07), o Balé da Ilha Cia de Dança, vai estrear seu novo trabalho: uma série original de videodança, composta por três “VIDAS”. A estreia terá formato virtual, e ficará disponível por trinta dias em seu canal na plataforma do YouTube. Além da série de videodança, a Cia também vai oferecer um bate-papo sobre o processo de criação e uma oficina gratuita, no sábado (07), também seguindo o mesmo formato.

Este trabalho é uma releitura da obra POEMA GESTUAL, realizada pela coreógrafa Patrícia Miranda de Azevedo para a Cia Brasileira de Ballet. O projeto, neste novo formato, tem a releitura feita por Eliane Miranda, direção geral de Karla Ferreira e foi selecionado no Edital de Artes Integradas, da Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria da Cultura (Secult), por intermédio da Lei Federal Aldir Blanc/Secretaria Especial de Cultura, Ministério de Turismo, Governo Federal.

A CIA desejou redirecionar e experimentar este processo com seus bailarinos, a fim de redescobrir novas linguagens para esta dança. A proposta pretendeu se enquadrar no tema “colonização gestual na era tecnológica”, visto que, não somente os artistas, mas o mundo se encontra em total estado de trânsito por estes espaços e de alguma maneira condicionado às circunstâncias postas por esta era que foi potencializada ainda mais no estado de pandemia.

O gesto foi a ação que norteou o trabalho, mas a intenção foi desvelar conceitos, percepções e afetos que conectasse as pessoas tanto com a “micropolítica da subjetivação” quanto com a “macropolítica da objetivação” coletiva, a fim de se constituir um paralelo que revelasse a riqueza dessa experiência e a importância de se discuti-la.

Para isto, foram listadas três situações nas relações do cotidiano que foram evidenciadas nesta pandemia para esta reflexão, que foram chamadas de 3 VIDAS.

A primeira foi chamada de PELE, em que o grupo tenta retratar os encontros e desaencontros nesta pandemia, evidenciando o tocar e o não tocar como uma questão que virou TABÚ. A segunda VIDA, coloca em evidencia a violência doméstica, em “NOSSAS VIDAS IMPORTAM”, visto que, com o confinamento o mundo inteiro sofreu um aumento considerável nos índices de agressão doméstica, aqui sendo retratado por uma mulher. A última VIDA, retrata as transformações e as relações do cotidiano no trabalho, foi feito um recorte de pessoas que trabalham em ambientes fechados como escritório; “NA DÚVIDA USE ÁLCOOL”.

Para contribuir com esta vivência, o grupo conta como convidada residente, a artista, Liliane de Grammont, que desde março vem redirecionando as cenas a partir do seu olhar, contribuindo esteticamente para o trabalho.

Direção de Vídeo é feita por Rafael Teixeira e Lucas Carvalho. A Direção Musical é assinada por Ed Cortês, um grande maestro da música brasileira. Os intérpretes-Criadores, que deram vida a este trabalho, são Alyne Curi, Karolline Tristão, Lucas Silva, Priscila Lages, Rodrigo Soares e Thayná Fabiano.

Para mais informações você pode acessar o Instagram da Cia @baledailhaciadedança, onde é possível obter todos os passos necessários tanto para o acesso à apresentação quanto para o bate-papo e a oficina.

SERVIÇO:

Dia: 06/08 (sexta-feira)

20h – Estreia e apresentação da série de videodança: Poema Gestual

Dia: 07/08 (sábado)

10h – Oficina de Processos Criativos pela plataforma Zoom

20h – Reapresentação da série de videodança: Poema Gestual

20h30 – Bate-papo sobre o processo de criação com a Equipe Técnica

LINK DE ACESSO PARA TODAS AS ATIVIDADES

https://linktree.li/poema-gestual

Equipe técnica

Direção Geral: Karla Ferreira

Concepção de Projeto: Eliane Miranda e Patricia Miranda

Artista Residente: Liliane de Grammont

Direção de Vídeo: Rafael Teixeira e Lucas Carvalho

Direção Musical: Ed Cortês

Fotografia: Bernardo Firme

Identidade Visual: Rafael Teixeira

Bailarinos: Alyne Curi, Karolline Tristão, Lucas Silva, Priscila Lages, Rodrigo Soares e Thayná Fabiano.

