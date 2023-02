Chuvas: SP libera crédito de até R$ 50 mil a pescadores e produtores

Rovena Rosa/Agência Brasil – 22/02/2023 Casas destruídas em deslizamentos na Barra do Sahy após tempestades no litoral norte de São Paulo

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo abriu uma linha de crédito emergencial para pescadores e produtores rurais atingidos pelas fortes chuvas no litoral norte paulista .

Cada pescador ou produtor rural pode pegar empréstimo de até R$ 50 mil do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O pagamento pode ser feito em até 72 meses, sem cobrança de juros.

Podem aderir à modalidade trabalhadores das cidades litorâneas que tiveram calamidade pública decretada, ou seja, Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. Quem já tem financiamento pelo FEAP pode pedir a prorrogação do pagamento das parcelas em curso.

Para pedir um empréstimo, é possível fazer uma solicitação por formulário online ou presencialmente nas Casas de Agricultura, que funcionam de segundas-feiras às sextas-feiras, das 8h às 17h. Confira as unidades no litoral:

Escritório da Coordenadoria da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Santos e Casa de Agricultura de Santos

Rua Bartolomeu de Gusmão, 192 – Ponta da Praia

Tel.: (13) 3261.2830

Casa da Agricultura de Mongaguá

Rua Mariana, S/N.

Tel.: (13) 3448.4630

Casa da Agricultura de Peruíbe

Avenida Governador Mario Covas Junior, 203

Tel.: (13) 3455.2504

Casa da Agricultura de Caraguatatuba

Rua Sebastião Maiano Nepomuceno, 149

Tel.: (12) 3882.1626

Casa da Agricultura de São Sebastião (atende também o município de Ilhabela)

Rua Ipiranga, 50

Tel.: (12)3892.1340

Casa da Agricultura de Ubatuba

Praça Theodorico de Oliveira s/n – Ilha do Governador

Tel.: (12) 3832.1253

Casa da Agricultura de Itanhaém

Rua dos Fundadores, 565.

Tel.: (13) 3421.1800

Fonte: IG ECONOMIA