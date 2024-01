Chuvas SP: Cidade têm 47 quedas de árvores nesta terça-feira (23)

Reprodução / X @TVRamosAlves – 18.01.2024 Chuva em São Paulo coloca estado sob risco de alagamento nesta quinta-feira (18)

As chuvas desta terça-feira (23) causaram novos pontos de alamentos e mais quedas de árvores na cidade de São Paulo . De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 17h35 haviam sido registrados 47 chamados para quedas de árvores, em diferentes regiões da cidade. Nenhum com vítimas.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo aponta que, até agora, que foram registrados 230,8 mm do esperado de 256,5 mm para o mês janeiro, o que corresponde a mais de 90% do total.

Dias mais amenos

Depois de altas temperaturas ao longo de todo o mês, São Paulo já passa por uma queda de temperatura essa semana. O CGE não apontou volume significativo de chuva de uma só vez para os próximos dias, mas sim chuvas isoladas, garoas e dias mais nublados.









Fonte: Nacional