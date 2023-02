Chuvas: mais de 1,7 mil estão desalojados no litoral norte de SP

Reprodução/Redes sociais – 20.02.2023 Alagamento em São Sebastião (SP)

Ao menos 1.730 pessoas estão desalojadas no litoral norte de São Paulo, região que enfrenta fortes chuvas . De acordo com o governo do estado, 766 pessoas estão desabrigadas na região. Desalojados são os que estão em casas de parentes, enquanto desabrigados são os que estão em abrigos públicos ou privados.

Em São Sebastião, que é a cidade mais afetada, há 40 desaparecidos . 36 pessoas já morreram na cidade por conta de desabamentos, enquanto o município de Ubatuba registra um óbito.

“Mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do Governo do Estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, seguem empenhadas nas ações de resgate, salvamento e identificação das vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte”, afirmou o governo de SP.

Na região, 13 adultos e cinco crianças vítimas das chuvas são atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte. Deste total, cinco estão em estado grave, 11 estáveis e dois receberam alta.

Fonte: IG Nacional