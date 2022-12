Chuvas fortes podem atingir ao menos 12 estados até esta segunda

Fernando Frazão/Agência Brasil – 28/09/2022 Chuvas são esperadas para este final de ano

Entre este domingo (25) e segunda (26), as chuvas podem ser mais intensas em pelo menos 12 estados do Brasil. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu alerta para o risco de precipitações que acumulem até 60 mm/h e de ventos de 100k/h.

De acordo com o Inmet , a frente fria deve ser detectada, principalmente, no Centro-Oeste do país, mas também pode ser registrada no Triângulo Mineiro e partes do Norte e Nordeste.

Em Minas Gerais , onde as cidades vêm sofrendo com fortes tempestades nos últimos dias, a Defesa Civil da capital, Belo Horizonte, também emitiu um alerta para chuvas. As precipitações, porém, devem ser menos intensas do que no norte do estado, com previsão de acúmulo entre 20 e 30 mm/h.

Ao menos quatro pessoas morreram em decorrência de um deslizamento de terra na madrugada deste domingo (25), na zona rural da cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais . Segundo a Defesa Civil estadual, a região foi atingida por chuva intensa que durou cerca de duas horas.

Em São Paulo e Rio de Janeiro, a expectativa é apenas de pancadas isoladas.

No alerta, o Inmet também orientou a população a não ficar embaixo de árvores em caso de rajadas de vento , e a não estacionar os carros perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Embora o volume de chuva previsto seja menor do que nos últimos dias, ainda há risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores, segundo o boletim do Inmet.

Confira as regiões que devem ser mais afetadas, conforme o Inmet:

Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Ocidental do Tocantins, Sudeste Piauiense, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, São Francisco Pernambucano, Sudeste Paraense, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Sudoeste Paraense, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Sudoeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Sudoeste Amazonense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Noroeste de Minas, Leste Maranhense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudoeste Mato-grossense, Centro Sul Baiano, Norte de Minas, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Pantanais Sul Mato-grossense, Vale do Juruá, Norte Amazonense e Centro Amazonense.

