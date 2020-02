Chuvas em SP: Terminal rodoviário Tietê já cancelou 364 partidas

arrow-options Fabio Silva/Arquivo pessoal Terminais rodoviários cancelam partidas em função das chuvas e muitos ônibus não conseguem chegar à rodoviária

Com as chuvas que atingiram a capital de São Paulo entre domingo e a manhã desta segunda-feira (10) e fizeram transbordar os rios Pinheiros e Tietê, quem tentou chegar ou sair da cidade teve problemas. O gerente administrativo Fábio de Paula Silva, 35, sentiu na pele.

Ele saiu da cidade do Rio de Janeiro às 23h de domingo (9) e 15 horas depois ainda estava dentro do ônibus, parado na marginal Tietê alagada, esperando para chegar ao terminal rodoviário do Tietê.

“Por volta de 5 horas da manhã (de segunda-feira) o ônibus parou e estamos ilhados até agora (14h) sem previsão de mudar. O motorista até veio descansar junto com os passageiros, porque não tem o que fazer”, relata.

Segundo a Socicam, gestora do terminal rodoviário do Tietê, “foram suspensas 364 partidas programadas para sair do Terminal Rodoviário Tietê”, informou. Outra região muito afetada pelas chuvas foi a Barra Funda. A administradora Socicam informou que ” 134 partidas programadas para partir do Terminal Rodoviário Barra Funda ” também foram suspensas.

A empresa, que também é responsável pelo Terminal do Jabaquara também afirmou por nota a imprensa que “informações sobre remarcação de passagens devem ser checadas diretamente com as empresas de ônibus.

A Socicam não informou se houve impactos no terminal do Jabaquara.

Relato

Fábio conta que desde 5 horas da manhã desta segunda-feira, quando o ônibus interestadual parou, muitos carros tentaram voltar pela contra-mão e acabaram prendendo o trânsito. “As pessoas que tentaram ir a pé, voltaram porque a água está na cintura”, conta.

O gerente administrativo foi visitar os pais no Rio de Janeiro no fim de semana e iria trabalhar na segunda-feira em Santos. “Chegaria em São Paulo por volta de 5h30 e pegaria serviço em Santos às 8h”, diz.