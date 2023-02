Chuvas em SP: Petrobras libera insumos para auxiliar buscas de vítimas

Reprodução / Instagram Prefeitura de São Sebastião – 19.02.2023 Estragos após chuvas em São Sebastião

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (20) que irá liberar insumos para ajudar nas buscas por vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral paulista neste fim de semana. Segundo a estatal, 15 mil litros de combustível de aviação serão disponibilizados para abastecer aeronaves das equipes de emergência que trabalham na região.

Os reabastecimentos devem acontecer no terminal da Petrobras em São Sebastião, que é um dos pontos de apoio das equipes de resgate. Além do combustível, a empresa também liberou retroescavadeiras para ajudar nas buscas por vítimas e no desbloqueio de rodovias, que foram bloqueadas devido aos deslizamentos de terra.

A Petrobras também vai distribuir fraldas, cestas básicas, colchões e materiais de limpeza para os atingidos. A empresa ressaltou que trabalha em parceria com as prefeituras e o governo do estado para garantir que a ajuda chegue aos locais de difícil acesso.

As chuvas foram registradas na madrugada de domingo (19), com prejuízo maior para a cidade de São Sebastião. Ao todo, 40 pessoas morreram, sendo 39 na cidade litorânea e uma em Ubatuba.

Os deslizamentos de terra provocaram destruição de casas e bairros próximos às praias. As rodovias Tamoios, Rio-Santos e Mogi-Bertioga precisaram ser bloqueadas. Dessas, apenas a Tamoios já foi liberada.

Os bombeiros relatam dificuldades em acessar alguns bairros de São Sebastião. A região de Juquehy e Sahy são as mais complicadas. Por lá, o acesso é apenas por meio fluvial e aéreo.

Fonte: IG ECONOMIA