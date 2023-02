Chuvas em SP: Governo Lula anuncia envio de R$ 2 milhões ao litoral

Reprodução / BandNews TV – 13.09.2022 Ministro Márcio França





O ministro de Portos e Aeroportos Márcio França (PSB) comunicou que o governo Lula enviou R$ 2 milhões para o governo de São Paulo e as prefeituras das cidades do litoral norte, como São Sebastião , Ubatuba e Bertioga , para que as vítimas do temporal do último sábado (18) sejam ajudadas.

França usou as redes sociais para revelar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que fossem enviados recursos para os municípios afetados pelas fortes chuvas do fim de semana. O dinheiro será entregue para a Santos Port Authority, responsável portuária de Santos.

“O presidente Lula me ligou, hoje é domingo de carnaval, para falar sobre a emergência de São Sebastião. Ele pediu para que agíssemos depressa, nós pedimos ao secretário nacional de portos Fabrizio Pierdomênico que falasse com o Porto de Santos e a autoridade portuária acaba de liberar R$ 2 milhões”, informou o ministro.

“Vamos agir depressa e rápido, para que as pessoas possam minimizar os danos”, acrescentou. França está no Maranhão para tratar de temas relacionados ao seu ministério.

Em 24 horas, choveu o esperado para todo o mês de fevereiro em três cidades do litoral norte, de acordo com dados da Defesa Civil.

Chuvas no litoral de São Paulo

Segundo dados das autoridades, há confirmação de 24 pessoas que morreram no litoral por causa das fortes chuvas. A Prefeitura de São Sebastião decretou estado de calamidade e cancelou o Carnaval. Já a Prefeitura de Bertioga decretou estado de emergência.

Em várias cidades do litoral não há luz, sinal de celular e falta água. Sabesp informou que enviará caminhões-pipas para esses locais.

Rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios foram interditadas. Helicópteros da Polícia Militar não estão encontrando facilidade para resgatar as vítimas por causa das chuvas. O Exército enviará helicópteros para ajudar nas buscas.





Fonte: IG Política