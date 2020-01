Chuvas em São Paulo provocam alagamentos e queda de árvores

arrow-options Paulo Guereta/Photo Premium/Agência O Globo Chuva forte alagou o Túnel João Paulo II, no Vale do Anhangabaú, região central da capital paulista

A cidade de São Paulo registrou pontos de alagamento e algumas regiões ficaram em estado de atenção na tarde desta quinta-feira (16) após um aforte chuva atingir a capital. Entre os bairros que ficaram em alerta estão Jaçanã e Tremembé, na região norte de São Paulo, por causa da iminência de transbordamento dos Córregos Paciência e Tremembé.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), foram registrados 36 pontos de alagamento na cidade. Às 17h, 14 deles ainda continuavam ativos. Seis deles ficaram intransitáveis, sendo dois na Rua do Glicério, no centro; um na Alameda Nothmann, na região do Bom Retiro; um no elevado Presidente João Goulart, na região da Barra Funda; outro na Avenida Antonio Munhoz Bonilha, no Limão; e na Avenida Roque Petroni Junior, no Itaim Bibi.

O Corpo de Bombeiros informou que, devido às fortes chuvas em São Paulo e na região metropolitana, já atenderam oito ocorrências relacionadas à enchente. O Corpo de Bombeiros informou também que a chuva provocou a queda de dez árvores.

De acordo com o CGE, as chuvas da tarde de hoje são provocadas pela aproximação de uma frente fria pelo oceano. As próximas horas devem seguir com tempo instável, abafado e com chuvas generalizadas e fortes, acompanhadas de rajadas de vento e com potencial para formação de alagamentos.