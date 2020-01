Chuvas: doações seguem durante toda a semana

A Assembleia Legislativa (Ales) continua a receber doações para as vítimas das fortes chuvas no Sul do Estado. O prazo terminaria neste domingo (26), mas devido ao agravamento da situação em diversos municípios, o recebimento das doações se estenderá por toda esta semana. Os donativos podem ser entregues das 9 às 18 horas deste domingo (26) e de 7 às 19 horas nos dias úteis, no térreo da Ales, localizado na Avenida Américo Buaiz, 205, na Enseada do Suá.

Nesta segunda-feira (27) uma nova carreta seguirá para Castelo. Mais de 60 toneladas de donativos foram entregues por voluntários. A prioridade é para o recebimento de alimentos não perecíveis, água mineral, materiais de higiene pessoal e de limpeza.

Nas redes sociais da Assembleia dezenas de pessoas têm se colocado à disposição para ajudar como voluntários, na separação e transporte dos donativos. Para ajudar, basta comparecer ao térreo da Ales e se apresentar à equipe de servidores que coordena este trabalho.

Na semana passada, três caminhões e uma carreta foram utilizados no transporte dos materiais, cuja logística de recebimento e acomodação das doações, bem como a distribuição para as vítimas, contam também com apoio dos servidores da Ales, da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Vitória.

Nas cidades de destino outros voluntários ajudam no armazenamento do que está sendo doado, e também na distribuição para as pessoas desalojadas e todos os atingidos pelas inundações.

O morador de Vila Velha, Leandro Moreira da Silva, foi um dos capixabas que vieram até a sede da Ales prestar esse gesto de solidariedade. Ele doou duas cestas básicas.

“A gente tem sempre que ajudar o próximo; não fomos atingidos aqui (na Grande Vitória), mas tem muita gente desabrigada lá (no sul do estado). Se todos ajudarem com alguma coisa, não vai fazer diferença para nós, mas para quem precisa vai ajudar muito”, disse.

O presidente da Ales, deputado Erick Musso, afirmou que juntamente com os outros 29 deputados que compõem o plenário do Legislativo estadual decidiram abrir o espaço da Assembleia Cidadã (localizado no térreo do parlamento) para receber as doações no socorro às vítimas das inundações.

“O que nos deixa muito comovidos é o empenho do capixaba em ajudar. Desde os primeiros momentos do sábado (18), um dia após as fortes chuvas, já estávamos recebendo doações no espaço preparado para isso. Estamos mandando para os atingidos comida, água, materiais de limpeza, roupas e outros donativos para ajudar os irmãos e irmãs capixabas que estão sofrendo”, declarou Musso.

Erick Musso acrescenta que o capixaba tem demonstrado muita solidariedade, companheirismo e compaixão nesse momento difícil que os atingidos pelos fortes temporais estão passando.

“As famílias estão lá em estado de calamidade, perderam tudo, perderam casa, roupa, fogão, cama, documentos; perderam a dignidade de continuarem a tocar a vida; o que precisa agora é ajuda da sociedade e do Poder Público para que essas pessoas possam reconstruir a vida com dignidade”, disse o presidente.