Chuvas: 100 toneladas em arrecadação

Terminou nesta sexta-feira (31) o movimento solidário da Assembleia Legislativa (Ales) de arrecadações para as vítimas das chuvas no Sul do Estado. Foram 14 dias de solidariedade que mobilizou a sociedade capixaba e diretamente uma centena de servidores da Casa, que ajudaram a receber doações, separar e carregar as cinco carretas e dois caminhões durante as duas semanas de campanha direcionada ao abastecimento de água, alimentos, produtos de higiene, brinquedos, roupas, calçados e móveis para as vítimas da tragédia iniciada no dia 17 último. Foram mais de 100 toneladas de materiais doados.

Confira álbum de fotos de toda a campanha

Nesta sexta uma carreta saiu com destino ao município de Alegre, repleta de água, alimentos, produtos de higiene, brinquedos, roupas, calçados e móveis a serem distribuídos à população necessitada. A mesma carreta passará em Alto Paraju (Domingos Martins) para deixar parte do material. Um outro caminhão foi direcionado nesta tarde ao município de Muniz Freire.

Os outros municípios atendidos neste período foram Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Castelo.

Para o secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa, Joel Rangel, o sentimento que define esta campanha é o de gratidão.

“O nosso povo é generoso e forte. Todos os dias, todo o tempo fomos atendidos por cidadãos, igrejas, empresas e associações que doaram mais de 100 toneladas de materiais. O Palácio Domingos Martins nunca presenciou um movimento de tamanha adesão de toda ordem”, afirmou.