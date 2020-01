Chuva provoca estragos na rodovia que liga Colatina a São Roque do Canaã

O principal objetivo dos produtores rurais é chamar atenção para o baixo preço para a comercialização do grão na região. Rodovia chegou a ficar interditada por cerca de 10 minutos na manhã desta sexta-feira (24)

Produtores de café do Norte do Espírito Santo realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira (24), na BR 101, contra o baixo preço do grão. A manifestação acontece no quilômetro 91, no município de Jaguaré. Trecho da rodovia chegou a ficar interditado por cerca de 10 minutos.

De acordo com um dos líderes do movimento, Erasmo Nergis, o protesto é pacífico e o principal objetivo dos produtores é chamar atenção para o baixo preço para comercialização do grão. Além disso, eles também pedem para renegociar financiamentos de cafeicultores em bancos.

“O preço do café está em níveis de anos anteriores, enquanto isso os custos de produção só aumentam dificultando muito a vida dos cafeicultores”, destacou o produtor.

O produtor informou ainda que a manifestação faz parte de um movimento nacional, e ações similares estão acontecendo em outros lugares pelo Brasil.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia chegou a ficar interditada por 10 minutos, momento em que os manifestantes cantaram o hino nacional e liberaram a pista em seguida. Após isso os integrantes do movimento passaram a realizar panfletagem nas vias laterais sem nenhum bloqueio da pista.

Apesar disso, a PRF orienta que os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção, já que cerca de 150 pessoas participam da manifestação, parte delas em caminhões e máquinas agrícolas.

Agentes da Eco 101 e da própria PRF acompanham a manifestação no local.