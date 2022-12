Chuva já deixa mais de mil desabrigados ou desalojados em São Mateus

As fortes chuvas causam transtornos, deslizamentos, interdições e alagamentos em residências, principalmente na região Norte

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo causam transtornos, deslizamentos, interdições e alagamentos em residências, principalmente na Região Norte. De acordo com a atualização do boletim da Defesa Civil Estadual, um total de 1.439 pessoas estão fora de suas casas no município de São Mateus.

Na cidade, 1.245 pessoas estão desalojadas e outras 194 desabrigadas. Elas precisaram sair de casa em decorrência a deslizamentos e alagamentos na cidade.

Confira as ocorrências no município:

– Foi registrado um deslizamento na ladeira do Besouro, Av. Cricaré.

– Um deslizamento atingiu a rodovia BR-381, que liga os municípios de São Mateus até o município de Nova Venécia, após o ponto do Bamburral.

– Uma barragem colapsou depois da localidade de Córrego do Cavalo, no bairro Nova Era, próximo a BR no km 70. A pista está interditada, a água desceu para o Bairro Pedra d`agua. A ponte que dá acesso a Guriri foi interditada, mas já foi liberada.

– A estrada do Nativo está fluxo lento devido pontos de inundação.

– Foi observada uma nova rachadura no mirante Centro, atrás do museu.