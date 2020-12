Chuva fraca e temperatura quente neste sábado em São Paulo

Reprodução Redes Sociais/lucasjuste Chuva fraca neste sábado (05) em São Paulo

Nebulosidade e chuva fraca marcam a previsão do tempo deste sábado (05), na capital paulista. A temperatura permanecerá quente. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 19ºC e a máxima de 25ºC.

Os chuviscos devem alternar entre períodos de melhoria no decorrer do dia. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 55% e 95%.