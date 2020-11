Chuva forte, vendaval e raios: Inpe emite alerta para 37 cidades do ES

No Espírito Santo, o novo alerta atinge principalmente cidades das regiões Norte e Noroeste e tem validade até sábado (21)

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuva forte, com vendaval e raios para cidades do Espírito Santo. O alerta, classificado como aviso de atenção, abrange 37 municípios capixabas e tem validade até a manhã este sábado (21).

O aviso também foi emitido para cidades da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais e do Tocantins.

Segundo o Inpe, nessas áreas ocorrerá chuva localmente de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, e ocasionais rajadas de vento de forte intensidade.

No Espírito Santo, o alerta atinge principalmente cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado.

Veja os municípios do ES que estão na lista: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama, Vila Pavão, Vila Valério.

O aviso de atenção é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O Inpe orienta que o morador acompanhe com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos “eventuais impactos decorrentes de tempo severo”.