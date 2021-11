Chuva forte | rodovia interditada e 3 pessoas feridas após desabamento no ES

A chuva forte que atingiu diversas cidades do Espírito Santo, e chegou a acumular 172 mm em 24 horas em uma cidade, conforme relatório da Defesa Civil Estadual, também provocou transtornos, interditou rodovia e deixou feridos num desabamento.

Na cidade de Castelo, no sul do Espírito Santo, teve uma rodovia fechada. O detalhamento mostra que a ES-379 foi tomada pelas águas do Rio Castelo devido à chuva na região de Morro Vênus. Autoridades da cidade monitoravam o trecho, mas a solução só acontece com a diminuição do nível do rio. Nas últimas 24 horas, choveu cerca de 97,64 mm na cidade.

O relatório também mostra a situação grave de Mimoso do Sul e Cariacica, onde pelo menos sete pessoas no total tiveram que deixar suas casas por consequências da chuva, neste sábado (20).

A mais grave ocorreu em Cariacica, onde uma casa desabou no bairro Jardim Campo Grande, e acabou atingindo um imóvel vizinho. Cinco pessoas ficaram desalojadas, mas três precisaram de socorro e foram levadas para o hospital. A cidade ainda teve um deslizamento de terra em Rio Marinho e uma rua cedeu em Porto de Santana.

E Mimoso do Sul, o risco da terra atingir uma casa no bairro Funil levou duas pessoas a deixarem a residência. Também houve queda de árvore em Alto São Sebastião.

Outras cidades

Em Muniz Freire, na região sul capixaba, a chuva provocou alagamentos em diversas áreas ao longo da ES-181 e proximidades do Córrego Vargem Grande.

Ainda neste sábado, em Irupi, o rio Pardinho transbordou e algumas ruas do Centro ficaram inundadas. Porém, ao longo do dia o nível do rio retornou a cota da calha. Não houve desabrigados ou desalojados.

Em Ibitirama, o nível do rio Santa Maria subiu e deixou a rua Antônio Lemos Barbosa inundada. Além disso, houve desmoronamento de terra próximo ao trevo de Divino São Lourenço.

Também Iúna teve problemas. Houve deslizamento na ES 185, próximo ao trevo de acesso à cidade. A Defesa Civil da cidade acompanha a situação.