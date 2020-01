Chuva forte alaga ruas em Belo Horizonte e causa destruição e morte no estado

arrow-options Reprodução/TV Globo Chuva causou destruição em diversos pontos da cidade mineira

Um novo temporal atingiu Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (28), e voltou a alagar ruas e avenidas. A Defesa Civil registrou chuva extremamente forte em quatro regiões da capital mineira. Em apenas quatro horas, choveu cerca de 150,8 mm ou metade da média histórica de chuva para janeiro.

De acordo com o G1, moradores do bairro Buritis registraram a enxurrada em vídeos. A Avenida Prudente de Morais, na região Centro-sul de BH, e ruas do bairro Sion estão alagados. No bairro Salgado Filho, a Avenida Tereza Cristina ficou submersa mais uma vez.

Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos em que mostram a força da água arrastando vários carros. Nas imagens, clientes de um restaurante filmaram os veículos flutuando a poucos metros de onde estavam.

Parte da estrutura do teto do BH Shopping, no bairro Belvedere, desabou. Clientes e lojistas estavam no local quando o gesso começou a cair. Um vídeo mostra o momento do desabamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um homem de 45 anos morreu soterrado por uma casa no bairro Cristais, na cidade de Nova Lima. Com isso, o número de mortos desde o início das fortes chuvas na região já chega a 53.