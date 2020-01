Chuva e calor nesta quinta em São Paulo

undefined arrow-options undefined undefined

arrow-options reprodução / Twitter O assaltante foi ignorado duas vezes após anunciar assalto em supermercado de Minas.

Um supermercado localizado em São João Batista do Glória, no Sul de Minas , sofreu uma tentativa de assalto inusitada. O assaltante desistiu da investida após ser ignorado pelas pessoas que estavam no estabelecimento. O caso aconteceu na terça-feira (14) e viralizou nas redes sociais após imagens das câmeras de segurança serem divulgadas.

O momento da tentativa foi registrado por câmeras do circuito interno do mercado. O homem estava com um capacete quando anunciou o assalto , na intenção de não ser identificado pelas vítimas. Ele aparece na porta do estabelecimento e faz o anúncio, mas os funcionários e clientes do comércio parecem que não entendem o que está acontecendo.

Um empacotador que estava no caixa e um cliente que bebia cerveja chegaram a olhar para o assaltante, mas seguiram as atividades sem espanto. O assaltante anunciou pela segunda vez o crime com um dos braços para trás, para simular que portava uma arma. Após ser ignorado na segunda tentativa, ele desiste de roubar o supermercado e vai embora sem levar nada.

Ao jornal Estado de Minas , o gerente do mercado, Jorge Batista, disse que apenas o empacotador reconheceu a tentativa de assalto. O funcionário chegou a comunicar ao gerente sobre a tentativa de assalto. Para entender o que aconteceu, as imagens capturadas pelas câmeras de segurança foram analisadas.

“Na hora tinha muito movimento. Acho que ele ficou com medo de entrar”, disse Batista. “Foi um ladrãozinho inexperiente , né? Achamos bom que não levou nada daqui, mas infelizmente ele saiu e assaltou outro supermercado aqui perto”, contou. A Polícia Militar da região está em busca do suspeito.