Chuva deixa 29 pessoas desalojadas no ES

As equipes trabalharam no local dos escombros até a manhã e conseguiram encontrar a vítima sob uma laje, já em óbito

Uma pessoa morreu após uma casa de dois andares desabar na madrugada deste sábado (4), no bairro Maria Niobi, no município de Serra. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, por volta das 2h40, para atender a ocorrência de desabamento.

As equipes trabalharam no local dos escombros até a manhã e conseguiram encontrar a vítima na laje, já em óbito. De acordo com o último boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em 24 horas, o município registrou o maior acumulado de chuva, com 173.68 milímetros, e está sob risco alto de movimento de massa.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

(*Folha Vitória)