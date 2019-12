Chuva de granizo deixa telhados destruídos na Baixada Fluminense

arrow-options Reprodução/TV Globo Pedras de gelo deixaram telhas destruídas

Uma chuva de granizo causou prejuízos aos moradores do bairro Taquara, no distrito de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A tempestade ocorreu na tarde deste domingo e durou cerca de 15 minutos. Foi o suficiente para que as pedras furassem os telhados e assustassem os moradores da região. Não há registros de feridos.

“Gente, é muito granizo, Jesus! Nossa, parece que está quebrando a casa. Meu Deus!”, grita uma moradora. Ao fundo, outra mulher pede ajuda.

Ao Bom Dia Rio , da TV Globo, na manhã desta segunda, a dona de casa Olívia Matos mostrou os estragos que as pedras deixaram no telhado de sua casa. Na sala, é possível ver vários buracos no teto. Embaixo deles, ela colocou baldes para tentar proteger os móveis quando a chuva voltou. Além dela, há vários vizinhos em situação semelhante.

“Foi um estrago danado, pegou a gente de supetão. Na hora que veio a chuva, a gente só quis se proteger onde sabia que ela não quebraria as coisas. Foi onde fiquei, na minha cozinha. Quando cheguei aqui e vi todas as telhas quebradas, entrei em desespero. Quebrou tudo, aqui na sala, no quarto da minha filha, no meu quarto… quando parou, meu filho e meu marido jogaram uma lona lá no quarto para tampar um pouco, senão a gente não conseguiria nem dormir aqui dentro. Na hora, fiquei apavorada, não tive nem reação”, lamentou.

No fim de outubro, outra chuva de granizo já havia deixado casas e escolas destruídas na Baixada. Naquela ocasião, a prefeitura de Nova Iguaçu chegou a decretar estado de calamidade pública na cidade.