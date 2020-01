Chumbo é eliminado do “BBB 20” e web celebra saída do surfista

Na noite da última terça-feira (28), como antecipou a enquete do Portal iG , Lucas Chumbo sagrou-se o primeiro eliminado do “BBB 20” . Com 75% de rejeição, o surfista saiu da casa mais vigiada do Brasil, deixando Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa , sair vitoriosa do paredão.

arrow-options Divulgação/TV Globo Lucas Chumbo

Na internet, mais especificamente no Twitter, telespectadores do ” BBB 20 ” celebraram a saída de Lucas Chumbo do reality.

Confira reações:

Foi tarde Chumbo, que venha o próximo rs #BBBB20 — Lucas, delfino bieber mendes ?? (@delfineiro) January 29, 2020





já podemos mudar o nome Lucas Chumbo para o mais odiado do bbb #bbb2020 #BBBB20 #bbb20 pic.twitter.com/bBPbgvf6zk — lais (@berrodasofia) January 29, 2020





Eu vendo o Lucas Chumbo sendo eliminado com 75% dos votos #BBBB20 Nuca desconfiem da força do Rompompompom pic.twitter.com/yXaQcK14rI — ???ℝ?✌?? (@__LauraMoraes__) January 29, 2020





O ” BBB 20 ” vai ao ar diariamente, sempre na faixa das 22h15, na Globo . Como manda a tradição, a apresentação fica a cargo de Tiago Leifert.