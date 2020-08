CHS 2020 retoma atividades do curso com novas Disciplinas EAD

.

A Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) implementa, a partir do dia 10 de agosto, sete novas disciplinas na Modalidade de Ensino a Distância para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2020). As disciplinas são: Crimes Ambientais e Procedimentos Policiais, Direito Militar Aplicado, Gerenciamento de Crises, Gestão de Materiais e Patrimônio, Planejamento Operacional, Policiamento Ostensivo de Trânsito e Português Instrumental.

As disciplinas serão ofertadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da PMES – AVA (PMES EAD disponível no endereço https://ead.pm.es.gov.br/). No AVA estarão disponíveis o Quadro de Trabalho Semanal (QTS) e demais informações pertinentes, além das informações que serão repassadas pela Divisão Acadêmica da APM/ES pelos meios de comunicação já existentes com os alunos. Durante a realização das disciplinas o aluno terá disponível no AVA o Programa de Ensino-Aprendizagem por Competência – PEAC, material didático (apostila que pode ser impressa por conta de cada discente), fóruns para sanar dúvidas com os professores, além de telefones e e-mail para resolver problemas de acesso ao sistema.

Os alunos permanecerão nas OME de origem, porém à disposição da realização das disciplinas EAD de segunda a sexta-feira (das 08:00 às 17:00h) no período de 10 de agosto a 18 de setembro. As atividades serão reguladas por Portaria do Comando Geral e Aviso Circular da DEIP divulgadas nesta data. Com as novas disciplinas EAD o curso caminha para o encerramento.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]