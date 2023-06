ChristSummit celebra estreia e anuncia segunda edição

Júlio Santos/GoDigitalEdu – Janguiê Diniz discursa no ChristSummit

O ChristSummit , Convenção Internacional para Empreendedores Cristãos, foi sucesso de público em sua estreia. Nos últimos dias 2 e 3 de junho, no palco do Coliseus Convenções, em Alphaville-SP, mais de 1.500 pessoas presenciaram palestras de grandes nomes do empreendedorismo, além de líderes espirituais.

Em sua primeira edição, o evento tem o objetivo de apresentar princípios bíblicos e éticos essenciais para quem busca prosperidade na vida e nos negócios. Janguiê Diniz, Pastor Josué Valandro, Pablo Marçal, João Kepler, Isa Reis, Paulo Machado, William Douglas, Andreza Carício, Stanley Bittar, Diego Ribas, Pastor Claudio Duarte, Kaka Diniz, Kaisser e Natalia Beauty foram alguns dos nomes que levaram os congressistas a aprendizados e a conexões tomadas por conhecimento e experiências inspiradoras. A convenção contou, ainda, com um show do cantor Anderson Freire.

“Reunimos aqui um grande time de especialistas, entre empreendedores e lideranças cristãs, para trazer diversos pontos de vista sobre o empreendedorismo e a prosperidade, sempre guiados pelos princípios de Deus. Queremos quebrar essa crença de que Deus não quer que você prospere, porque Ele quer, desde que você se mantenha fiel aos seus preceitos”, destacou o empreendedor Janguiê Diniz, coordenador do ChristSummit.

Kaka Diniz, além de compartilhar estratégias para fomentar prosperidade no mundo dos negócios, alertou para a necessidade da valorização dos vínculos familiares. O empresário também exaltou o poder de decisão para que os indivíduos consigam alcançar sonhos e metas. “Quando você tem o poder de decisão, você decide transformar a sua vida. É um processo em que Ele está te capacitando. Deus não te dá acesso aquilo que você não consegue administrar”, comentou.

O conteúdo da palestra da Pastora Isa Reis emocionou o público. Sua história envolveu uma infância pobre e desafiadora, mas a sua resiliência e fé a fizeram seguir com firmeza aos seus sonhos. Hoje, Isa Reis é uma das maiores líderes religiosas do País. Celebrando o engajamento do público, a pastora comentou a sua participação na primeira edição do ChristSummit: “Foi um divisor de águas. Olhos e entendimentos se abriram, pois houve uma mudança de mentalidade no público”, destacou a pastora.

Para a executiva Joice Azevedo, que garantiu o seu lugar na sexta-feira (2) diante de dezenas de palestras, o ChristSummit entregou conhecimentos ricos, além de promover oportunidades de network. “É uma honra participar desse evento. Está sensacional, a organização é maravilhosa e os palestrantes são sensacionais, pois entregam um conteúdo maravilhoso”, disse a executiva.

A empreendedora Thalita Leal expressou a sua satisfação em absorver os insights e ensinamentos compartilhados pelos palestrantes. “Adorei e aprendi demais no ChristSummit. A principal chave que aprendi foi que a visão gera provisão”, disse Thalita.

O ChristSummit é uma realização do Christ Institute, Igreja Atitude e da GoDigitalEdu, plataforma especializada na criação, desenvolvimento e lançamentos de produtos digitais. CEO da GoDigitalEdu, o empresário Joaldo Diniz exaltou a estrutura do evento e, principalmente, a forma como o público se envolveu com os conteúdos das palestras. “Um evento grandioso e que contou com uma equipe sensacional, responsável por um trabalho de alta qualidade. O público, inclusive, foi, para mim, o principal destaque do ChristSummit, pois se envolveu do começo ao fim, criando uma atmosfera de muita emoção e de aprendizados valiosos”, celebrou Joaldo Diniz.

Diante do sucesso de sua estreia, a organização do ChristSummit anunciou a sua segunda edição. O Rio de Janeiro será palco da Convenção Internacional para Empreendedores Cristãos, ainda este ano, em datas que serão oficializadas em breve. Mais informações podem ser obtidas em www.christsummit.com.br .