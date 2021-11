Christina Ricci mostra barriga da segunda gravidez

Reprodução/Instagram Christina Ricci, geralmente lembrada como Vandinha da ‘Família Addams, mostra barrigão da segunda gravidez

Christina Ricci, 41 anos, está esperando o seu segundo filho e mostrou a barriga para seus seguidores no Instagram. O ensaio de gravidez da eterna Vandinha, de “A Família Addams”, foi feito com o amigo e estilista Marc Jacobs. A atriz está no seu segundo casamento e este é o primeiro filho com o marido e hair stylist, Mark Hampton. Os dois casaram este ano e estão a espera de uma menina.

Em janeiro deste ano, Christina entrou com uma medida protetiva contra o seu então marido, o produtor James Heerdegen. Os dois eram casados desde 2013 e têm um filho de sete anos, Freddie. Na ocasião, a atriz disse que temia por sua vida e contou que foi agredida pelo menos duas vezes durante o isolamento social na pandemia de Covid-19.

Christina usa uma blusa de tricô colorida, fechada apenas com um botão para cobrir os seios e aberta na barriga, mostrando sua gravidez.