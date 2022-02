Christian Louboutin lança coleção agênero

Divulgação Nova coleção de Christian Loubotin

Parte da coleção de verão “Loubillusions”, a cápsula “Our Angels” é um destaque notável ao reunir acessórios sem gênero e foi concebida para celebrar a criatividade, audacidade e autenticidade características de Christian Louboutin, em botas nos tamanhos 36 a 46 e diversas bolsas crossbody.

Com detalhes em couro, animal print e tons vivos com pedrarias, as peças são impactantes. Saltos grossos reforçam ainda mais a tendência da meia pata e plataforma para as próximas temporadas da moda, com o toque especial do solado vermelho, marca registrada da Maison francesa.

Em um ensaio elaborado pelo CWK studio, com direção de Victor Boccard e fotografia de Jeremie Monnier, a coleção é apresentada em um ambiente Louboutin Red moderno e sofisticado, que destaca ainda mais as peças “Our Angels”.