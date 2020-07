Chris Flores se revolta ao vivo com morte de amigo por Covid: “Nojentos!”

Edu Moraes/Record Chris Flores





Na tarde desta terça-feira (28), durante a exibição do programa “Triturando”, do SBT, Chris Flores fez um desabafo. Revoltada, a apresentadora criticou aqueles que se aglomeram e fazem festas durante a pandemia de Covid-19. Ela, inclusive, lembrou da morte do amigo e jornalista Rodrigo Rodrigues por causa da doença.

Chris estava falando sobre uma aglomeração causada por um show de Jorge e Mateus e disse: “Egoístas, irresponsáveis, nojentos! É isso que eu digo sobre vocês. Eu perdi um amigo hoje. Eu não tolero gente assim. Meus sentimentos à família do Rodrigo Rodrigues, um grande jornalista, um grande amigo, uma grande pessoa! Morreu trabalhando, tinha que trabalhar! O que vocês estão comemorando? Mais de mil mortes por dia? Chega! Gente pequena, nojenta!”.

Chris Flores é absolutamente tudo. Essa mulher é incrível, uma profissional sem igual. pic.twitter.com/SeCyrTgSxh — PAN (@forumpandlr) July 28, 2020