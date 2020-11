Chris Brown confirma amizade Naldo: “Conheço ele há algum tempo”

Reprodução Chris Brown e Naldo

O cantor norte-americano Chris Brown confirmou ser amigo de Naldo Benny. Durante uma entrevista ao rapper Fat Joe, nos Estados Unidos, no último fim de semana, ele citou que mantém uma amizade de longa data com o cantor brasileiro, acabando de uma vez por todas com as dúvidas de que os dois mantêm contato, como o próprio Naldo já confirmou a informação e foi desacreditado nas redes sociais .

Na entrevista, Fat Joe mencionou que conhece Naldo de uma longa data e disse que o brasileiro sempre pergunta por ele quando fala com Breezy. Chris Brown, então, respondeu: “Conheço Naldo há algum tempo”.

Naldo já contou que esteve em uma festa na casa do cantor Chris Brown e ficou “envergonhado” porque é muito fã do rapper. Porém, o que surpreendeu a todos é que durante a sua narrativa ele disse que o próprio Chris Brown foi até ele e perguntou o porquê dele não ter falado com o próprio anfitrião, já que ele admirava muito o trabalho do brasileiro.