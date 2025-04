Chorou Bebel e DJ Karolla agitam o Parque Cultural Casa do Governador neste domingo (06)

A primeira edição do Parque Aberto do mês de abril acontecerá no próximo domingo (06), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. A sétima edição do projeto será movimentada com muita música brasileira e diversão em meio ao ar livre.

O evento acontece das 8h às 15h, com último acesso às 14 horas, e tem entrada gratuita. Os ingressos, limitados a 2.500, podem ser retirados na plataforma INTI (https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/) a partir das 16 horas desta quarta-feira (02).

A atração principal desta edição é a banda Chorou Bebel. Criado em 2019, o grupo composto por Bebici, Bozi, Rany Baby, Vitor VT e Mateus Tavares vai levar muita brasilidade para o Bosque de Esculturas do Parque. A apresentação de Chorou Bebel acontecerá ao meio-dia.

Outra atração do evento é a DJ Karolla, que tocará às 10h30. Reconhecida por sets recheados de pop, a artista recebeu o prêmio de Destaque em Linguagens Urbanas em 2024 e Melhor DJ em 2023 no Prêmio da Música Capixaba. No domingo sua apresentação trará ainda muitas sonoridades brasileiras

Além da programação musical, os visitantes poderão participar de uma visita mediada às 10h. Nesta atividade é possível conhecer mais detalhes sobre as 33 esculturas do Parque Cultural Casa do Governador.

A Feira Curva, espaço de divulgação de empreendedores capixabas no Parque Aberto, contará com os produtos de Bombom Caieiras e Tio Lu Café. Já na Praça de Alimentação, terá food trucks de Cervejaria A Fábrica, Cervejaria Mestra, Summer Drinks, Marido Prendado, Los Chicos, Rebocando, Llamas e Açaizinho. A Feira Curva e a Praça de Alimentação estarão abertas durante todo o horário de funcionamento do Parque.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação. Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 32 obras, sendo 22 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a domingo, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Avisos do Parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

É proibida a entrada com bebidas alcoólicas;

É proibido retirar plantas do parque;

Não é permitido alimentar os animais;

Temos fumódromo disponível, direcione-se ao local indicado;

Não é permitido utilizar a área da praia, atente-se aos limites sinalizados;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitida a entrada com bicicletas, mas não é permitido pedalar dentro do

parque;

As obras de arte são nosso patrimônio, ajude-nos a preservá-las. Tenha

cuidado ao interagir.

Serviço:

Parque Aberto – Parque Cultural Casa do Governador

Data: 6/04 (domingo)

Horário: das 9h às 15h, com última entrada às 14h

Ingressos gratuitos: disponíveis a partir das 16 horas de quarta-feira (2/4) na plataforma INTI: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/

Endereço: rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Programação:

9h às 15h – Feira Curva e Praça de Alimentação

10h – Visita Mediada

10h30 – DJ Karolla

12h – Chorou Bebel



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação Parque Cultural Casa do Governador

Melissa Künsch

Whatsapp: (27) 99952-0082

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Matheus Carneiro / Jeiny Lima / Wigo Nunes / Julia Novais

Telefone: (27) 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES