“Chorei”, diz Rita Cadillac sobre críticas por receber o auxílio emergencial

O famoso personagem Bob Esponja Calça Quadrada é gay, a informação foi divulgada pela Nickelodeon no Twitter no último sábado (13). O desenho foi lançado na emissora em 1999 e sempre foi um sucesso. A orientação sexual do protagonista, que mora em um abacaxi, sempre gerou especulações, mas nunca tinha sido confirmado que ele é homossexual.

Divulgação Nickelodeon confirma que Bob Esponja é gay





A Nickelodeon decidiu divulgar essa informação ao público para comemorar o mês do Orgulho LGBTQ+. No post, há uma imagem de Bob Esponja e outros dois personagens ligados à comunidade queer – Korra, de A Lenda de Korra, e Schwoz Schwartz, de Henry Danger – e na legenda está escrito o seguinte: “Celebrando o orgulho com a comunidade LGBTQ+ e seus aliados neste mês e em todos os meses”.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ? ⁣

(?: by @ramzymasri ) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

Para o público, em alguns episódios de “Bob Esponja”, o personagem daria indícios de que vivia um relacionamento com Patrick – eles até chegam a adotar uma concha e a criar como se fosse um filho. O criador da animação, o americano Stephen Hillenburg, chegou a dar uma entrevista à revista People, em 2005, dizendo que o protagonista era assexuado e que não tinha a intensão de transformar ele e o Patrick em um casal.