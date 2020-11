Chorando, Tiago Ramos pede ajuda e agradece Neymar e a mãe do jogador

Reprodução Tiago Ramos levou 12 pontos após briga





Tiago Ramos voltou a pedir ajuda no Instagram nesta sexta-feira (20) após publicar, ontem, que iria se jogar do prédio . Chorando, o ex-padrastro do Neymar lamentou as críticas que vem recebendo e voltou a afirmar que está “muito mal”.

“Vocês ficam pensando que eu faço isso por seguidor. Quero f**** com a minha vida. Só agradeço minha ex namorada, o filho e a filha dela que tentaram me ajudar. Eu fico jogando Free Fire porque fico bem. Ninguém sabe, mas tô muito mal. Quero me jogar do prédio, mas não consigo. Estou muito mal. Alguém vem me ajudar”, pede Tiago.

Minutos depois, uma amiga de Tiago usou a conta dele para dizer que os amigos foram ajudá-lo. “Estamos aqui cuidando dele. Graças a Deus consegui chegar a tempo. Foi um susto e sim. Depressão não é brincadeira. Estamos prontos para cuidar dele”, afirmou a mulher.