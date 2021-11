Chope e samba: Médico ganha velório ‘festivo’ e vídeo viraliza; vídeo

Contrariando os costumes brasileiros, o velório de um médico londrinense teve clima de festa e contou até com chope e música para os presentes.

O evento festivo foi um pedido do próprio médico, Mansur Miguel Mitne, que faleceu nessa segunda-feira (8) aos 73 anos, depois de ser internado ainda em outubro.

“Iremos comemorar os ensinamentos que ele nos deixou, como amigo, médico, pai, ser humano… Felicidade é o resumo… Vamos festejar mais esse momento da vida dele, obrigado por tudo, nosso ídolo”, diz o convite para o velório, que ocorreu em Londrina, no Paraná.

Na tarde da terça-feira (9), familiares e amigos do médico se reuniram na Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf). Ao portal paranaense Ric Mais, os filhos dele, Gustavo e Valéria, contaram que um velório com elementos da celebração era um desejo de infância de Mitne.

DOUTOR MANSUR, CIRURGIÃO DO HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA. ELE DISSE QUE NO SEU VELÓRIO NAO ERA PRA TER TRISTEZA. ERRADO NUM TA. pic.twitter.com/dh5RRhHJ4x — Arnaldoprado43 (@arnaldoprado43) November 9, 2021

Conhecido por gostar de rodas de música e de cerveja, o médico pediu até uma marca específica de chope. Em 2019, Mitne já havia participado de um velório parecido, o da própria esposa, que também contou com uma homenagem parecida.

“Ele era o cara”, descreveu a filha. O velório ainda contou com uma faixa com a foto do médico, além das tradicionais coroas de flores que decoravam o local. A homenagem precisou até ser interrompida pela pela Guarda Municipal, às 18h, já que o cemitério precisava ser fechado.