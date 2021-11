Chitãozinho e Xororó parabenizam Marília Mendonça após prêmio no Grammy Latino

Instagram Marilia, Maiara e Maraisa

Chitãozinho e Xororó enalteceram o legado musical de Marília Mendonça ao receberem o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, na última noite, com o disco “Tempo de romance”. Morta em acidente de avião , a cantora concorria na mesma categoria com o projeto “Patroas”, realizado ao lado da dupla Maiara & Maraísa.

“Aproveitamos para parabenizar os indicados à categoria, nossos colegas de trabalho e do sertanejo, em especial à eterna Marília Mendonça”, escreveram Chitãozinho e Xororó em post de agradecimento publicado no Instagram. Os dois não puderam comparecer à cerimônia realizada em Las Vegas, nos EUA.

Outros artistas brasileiros foram laureados com troféus no Grammy Latino 2021, que contou com um tributo especial à Marília Mendonça. “Dói o coração que ela não esteja aqui”, lamentou a cantora Anitta, durante a homenagem na cerimônia transmitida ao vivo. “Há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país. Marilia Mendonça, desde muito jovem se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil”, afirmou a funkeira carioca.