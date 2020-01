Chiquinho Scarpa implanta microchip para monitorar namorada

Laura Neiva postou no Instagram, na noite de terça-feira (7), uma foto do parto de sua filha recém-nascida, Maria. A bebê é fruto do casamento com Chay Suede e nasceu no dia 26 de dezembro.

Laura Neiva teve a filha Maria com Chay Suede





“Me preparei para um parto normal desde o dia que descobri que estava grávida. Minhas fisioterapeutas estiveram comigo durante todo esse processo fazendo exercícios tanto pra me preparar pra gravidez , pro dia do parto e para o pós parto. Criamos um vínculo muito forte. Escolhi elas como minhas acompanhantes pra ajudar trazer ao mundo a pessoa que eu mais ia amar, no dia mais importante da minha vida”, escreveu na legenda da foto.

Laura Neiva sempre quis parto normal

A filha de Laura Neiva e Chay Suede nasceu no dia 26 de dezembro

Laura recebeu vários elogios de mamães famosas. “Mamãe linda. Você é maravilhosa”, escreveu Sabrina Sato . “Linda”, disse Tatá Werneck .