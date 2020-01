Chiquinho Scarpa desmente chip em namorada e afirma que relacionamento acabou

A história de que Chiquinho Scarpa teria implantado um chip de localização na namorada, Luana Risério, rendeu bastante pela internet na manhã desta quarta-feira (8). No entanto, o próprio empresário já desmentiu tudo e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira.

De acordo com Chiquinho Scarpa , em entrevista à revista Quem , a brincadeira aconteceu em um bate-papo para o programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV! . A entrevista foi gravada em agosto do ano passado e transmitida agora, em janeiro.

“O repórter comentou que a casa era tão grande e disse: ‘você deve ter colocado o chip na Luana, para encontrá-la aqui’. E eu respondi, brincando, que sim. Até liguei para comentar a repercussão e ela riu muito. Me disse ainda que eu lhe devo R$ 30 mil, que é o valor do suposto objeto”, contou.

No entanto, o que parecia ser um conto de fadas, chegou ao fim. O empresário ainda revelou que o seu namoro com a corretora de imóveis Luana Risério chegou ao fim. “Terminamos em outubro. Foi uma decisão mútua. Não estava dando certo. Essa foi a primeira vez que morei com uma namorada. Já fui casado duas vezes antes, mas não dividíamos a mesma casa”, disse.

“Tanto a Carola (Scarpa) quanto a Rosimari (Bosenbecker) não moraram comigo. Elas moravam em um apartamento que eu tenho em frente à minha casa. Esta foi a primeira vez que coloquei uma mulher dentro de casa. Não deu certo”, explicou.

Apesar do namoro ter chegado ao fim, Scarpa conta que ainda é amigo da ex e que tudo terminou amigavelmente. “Continuamos amigos. A separação foi amigável. Ela até passou o réveillon aqui em casa. Gosto muito dela ainda”, afirma ele, que ainda não tem um novo amor à vista. “Não sei ainda como a nossa relação vai ficar. Nos falamos todos os dias. Sinto falta dela. Foi um desafio dividir o mesmo lar, mas eu gostei da experiência. Sinto falta das nossas noites juntos”, declarou.

Chiquinho Scarpa também deixou claro que ainda não pensa em procurar um outro relacionamento. “Não penso em barriga de aluguel. Quero me casar e ter filhos. Sou mais tradicional. No momento, a Luana continua sendo a mulher ideal para mim. Ela é bem-humorada, simpática, educada, inteligente, companheira e boa de cama”, encerrou.