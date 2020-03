Chiquinha garante que conversa com o marido morto todos os dias

Maria Antonieta de Las Nieves, mais conhecida como Chiquinha pelo seu papel na série Chaves, afirmou em entrevista que sempre conversa com seu marido falecido em setembro do ano passado .

A atriz e Gabriel Fernandez foram casados por 48 anos e assim que ele morreu, Maria Antonieta anunciou que ia dar uma parada com as apresentações como Chiquinha, em espetáculos ao redor do mundo.

Segundo a artista ela sente a presença do ator todos os dias antes de dormir. “Eu o sinto, ele está comigo todo o tempo. As pessoas devem achar que estou louca, até meus filhos já se acostumaram. Eu falo com ele e sinto que ele me responde. Comprei um leãozinho de pelúcia e durmo com ele, pois ele dizia que ele era um leão. Todo dia eu o beijo pela foto no celular”, revelou.

A interprete de Chiquinha disse que pensou em se aposentar dos palcos após a morte do marido, mas preferiu continuar. “Eu pensei que não conseguiria seguir adiante. Mas agora não consigo nem dormir, já que vou fazer minha primeira turnê sem ele. Será difícil sem ele”, finalizou.