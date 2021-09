Reprodução: Alto Astral Chinelo nuvem: o sapato confortável que dominou os pés das fashionistas

Se você está ativa nas redes sociais, já deve ter se deparado com um chinelo à la papete dominando os pés dos famosos, certo? Confortável e polêmico, o calçado conhecido como pillow slide , ou chinelo nuvem, é uma das tendências que, por conta da alta do estilo comfy , promete ficar no radar fashion por muito tempo.

Seu formato anatômico tem aparecido nas redes sociais e no catálogo de marcas tanto nacionais quanto internacionais; porém, a que vêm ganhando mais destaque nas redes sociais em fotos de influenciadores e famosos é a versão da Adidas, no modelo Slide Yeezy da coleção de Kanye West.

Ou seja, quem não teve coragem de ousar com o polêmico Yezzy 450, o chinelo nuvem pode a versão menos arrojada dentre as peças assinadas pelo ex de Kim Kardashian!

Dessa forma, entre conjuntos de moletom e nap dresses, é possível combinar o pillow slide com diversos estilos! Sendo assim, confira ideias de looks com o chinelo nuvem para você ficar fashion e confortável em simultâneo:

Comprimento mini

Para combinar com dias mais ensolarados, uma ótima opção é combinar os chinelos nuvem com vestidos de comprimento mini. Os calçados combinam perfeitamente com um look romântico e refrescante, perfeito para curtir o calorão.

Biker shorts

A peça bermuda ciclista está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. E para quem ainda não pretende sair da zona de conforto, mas adora um truque básico para ficar por dentro da moda, o pulo do gato é apostar no pillow slide , que vai deixar a produção muito mais arrojada.

Casual

Naqueles dias de preguiça, nada melhor do que vestir sua camiseta favorita e aquela calça de moletom, não é mesmo? Porém, para dar aquele “up” no seu visual, o ideal é apostar nos chinelos aconchegantes Confortáveis e estilosos, eles combinam com qualquer outfit.

Elegante

Não pense que o sapato confortável fica bom apenas em looks casuais! Em oufits mais elaborados e “chiquetosos”, o calçado pode dar um toque arrojado na produção completa.

Short jeans

Para usar aquele shorts jeans guardado no fundo do guarda-roupa, nada melhor do que combiná-lo com a tendência da vez: sandália nuvem.