China rejeita convite dos EUA para reunião entre chefes da Defesa

Reprodução/Pixabay Chefes de Defesa dos países se reuniriam em Singapura





A China recusou um convite dos Estados Unidos para a realização de uma reunião entre os líderes das pastas da Defesa dos dois países. O encontro aconteceria nesta semana, em Singapura.

Os chineses negaram o convite para a reunião entre o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e Li Shangfu, ministro da Defesa chinês, que aconteceria no Fórum de Segurança de Diálogo Shangri-La.

“A RPC [República Popular da China] informou aos EUA que eles recusaram nosso convite do início de maio para o secretário Austin se encontrar com o ministro da Defesa Nacional da RPC, Li Shangfu, em Singapura nesta semana”, informou Patrick Ryder, secretário de imprensa do Pentágono, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (29).





“O Departamento acredita fortemente na importância de manter linhas abertas de comunicação militar entre militares entre Washington e Pequim para garantir que a competição não se transforme em conflito”, complementou.

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (30) , entretanto, Mao Nng, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que os norte-americanos sabem os motivos para que o diálogo militar entre os países enfrentar entraves.

“Os EUA sabem claramente a razão pela qual o diálogo militar China-EUA enfrenta dificuldades. Os EUA devem respeitar seriamente a soberania, segurança e interesses da China, corrigir imediatamente as práticas erradas, mostrar sinceridade e criar a atmosfera e as condições necessárias para o diálogo e a comunicação entre as forças armadas chinesas e americanas”, respondeu.

A última grande tensão militar entre os dois países aconteceu no início de abril deste ano , quando a China realizou uma série de exercícios militares ao redor de Taiwan em retaliação à visita da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional