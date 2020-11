Reprodução China parabeniza Joe Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos

A China parabenizou oficialmente, nesta sexta-feira (13), o democrata Joe Biden por sua eleição como 46º presidente dos Estados Unidos, quase uma semana após o anúncio da vitória do candidato.

“Respeitamos a escolha do povo americano. Enviamos nossas felicitações a Biden e a Harris”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin.

No início desta semana, na segunda-feira (9), a postura do governo Chinês era mais cautelousa. Wenbin, na ocasião, havia se militado a dizer: “Entendemos que o resultado das eleições presidenciais americanas será determinado de acordo com as leis e procedimentos dos EUA”.

A mudança de postura vêm após o discurso de negacionismo do atual presidente Donald Trump arrefecer no cenário internacional e nacional.

A maioria dos líderes mundiais parabenizaram Biden e Harris ainda no sábado (7), quando a vitória democrata foi projetada pelos veículos de comunicação americanos.