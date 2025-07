China lidera importações brasileiras no primeiro semestre de 2025

A China consolidou sua posição como principal fornecedora de produtos para o Brasil no primeiro semestre de 2025, alcançando um feito inédito: responder por 26,3% de todas as importações brasileiras no período. O dado, divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, representa um marco histórico na balança comercial do país e revela uma mudança significativa nas dinâmicas do comércio exterior.

De janeiro a junho, as compras brasileiras de produtos chineses cresceram 37,2% em comparação com o mesmo período do ano passado, ritmo mais do que o dobro do avanço geral das importações nacionais, que foi de 16,7%. O aumento foi impulsionado, em parte, pela queda de 8,1% nos preços médios dos produtos chineses, que se tornaram ainda mais atraentes para empresas brasileiras de diferentes setores.

Para especialistas em comércio internacional, o salto nas importações reflete o amadurecimento das relações comerciais entre os dois países. “As empresas chinesas estão entendendo melhor o mercado brasileiro, investindo em fábricas, em infraestrutura e, inclusive, em portos aqui no país”, explica Carlos Campos Jr., CEO da Target Trading, empresa especializada em comércio exterior com quase três décadas de atuação.

A Target Trading, por exemplo, atua fortemente na importação de autopeças e máquinas de grande porte da China. A empresa também mantém centros próprios de manutenção e inspeção, o que garante mais controle sobre a qualidade dos equipamentos e fortalece a confiança do setor nos produtos chineses. Segundo Campos, a tendência é de crescimento contínuo dessa relação. “Mas é preciso ficar atento para evitar uma dependência exagerada de um único parceiro comercial”, alerta.

Enquanto a China avança, os Estados Unidos, tradicional fornecedor brasileiro, perderam espaço. A participação norte-americana nas importações caiu para 16%, o segundo menor nível dos últimos dez anos. Apesar da queda, Campos reforça que os EUA seguem sendo um parceiro relevante e defende a importância de manter o diálogo e a diversificação nas relações internacionais.

O novo cenário comercial mostra que a China não apenas fornece mais, mas se insere de forma estratégica na cadeia de suprimentos brasileira. A longo prazo, o desafio será equilibrar a presença crescente dos chineses com a autonomia produtiva nacional e a manutenção de relações comerciais amplas e sustentáveis.

Fonte: Pensar Agro