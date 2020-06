China isola meio milhão de pessoas por causa de nova onda de coronavírus

AFP O presidente americano Donald Trump compartilhou um vídeo racista no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , compartilhou um vídeo nas redes sociais em que foi possível ouvir o lema supremacista branco ” White Power ” (poder branco), dito por um dos seus eleitores. A publicação foi apagada em poucas horas, após Trump receber críticas de um senador negro republicano. A Casa Branca alegou que o governante não tinha ouvido a expressão sendo dita no vídeo.

Na postagem, Trump havia escrito: “Obrigado ao formidável povo de The Villages”, local em que as imagens foram registradas. O vídeo mostrava manifestantes contra e a favor de Trump. Um manifestante chamou um dos apoiadores do presidente de racista. Em resposta, o homem levantou o punho gritando ” White Power “.

Em resposta, Tim Scott , único republicano negro no Senado, disse em entrevista à CNN que “não há dúvida de que ele não deveria retuitar isso” e que a postagem deveria ser deletada. “Certamente, o comentário sobre o poder branco foi ofensivo e indefensável”, disse Scott .

Desde a morte do afroamericano George Floyd , sufocado por um policial branco, Trump tem sido acusado de ter postura hostil em relação aos atos contra violências raciais ocorridas nos Estados Unidos.