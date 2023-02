China bloqueia acesso ao ChatGPT e acusa IA de propaganda política

Unsplash/Om siva Prakash ChatGPT é bloqueado na China

O governo chinês restringiu o acesso ao ChatGPT por suposta propaganda política por parte dos Estados Unidos, de acordo com a imprensa local. O chat de inteligência artificial nunca esteve oficialmente disponível na China, mas funcionava de maneiras alternativas.

Com a censura a determinadas aplicações de internet, muitos chineses utilizavam VPNs para acessar o ChatGPT. Além disso, desenvolvedores locais produziram ferramentas que davam acesso ao ChatGPT e eram distribuídas pelas redes sociais chinesas.

De acordo com a imprensa local, gigantes de tecnologia chinesas, como a Tencent, dona do WeChat (app local equivalente ao WhatsApp), receberam ordens do governo para cortar o acesso às versões do ChatGPT.

Enquanto isso, a mídia estatal chinesa divulgou matérias expondo os perigos do ChatGPT de divulgar notícias falsas, afirmando que perguntas sobre o governo chinês sempre traziam respostas “consistentes com a propaganda política do governo dos EUA”.

Depois dos bloqueios, os programas alternativos de acesso ao ChatGPT foram derrubados, mostrando um aviso de que foram suspensos por “violar leis e regulamentos relevantes”.

Fonte: IG TECNOLOGIA