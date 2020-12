Guilherme Dotto China Airlines recebe seu primeiro Boeing 777 cargueiro

Na última terça-feira (01), a China Airlines, companhia com sede em Taiwan, recebeu o primeiro de seis Boeings 777 cargueiros. Em junho de 2019, a companhia encomendou os jatos, visando modernizar sua frota e reduzir custos.

Matriculado como B-18771, o bimotor cargueiro foi entregue com um novo esquema de pintura em sua fuselagem, sem o nome da companhia estampado no meio de seu charuto. Nessa alteração, o nome da empresa aérea está pintado próximo da cauda, com um tamanho reduzido.

Sendo 20% mais eficientes em termos de consumo de combustível, os Boeing 777F são os novos planejamentos da companhia para substituir seus 18 Boeings 747-400 cargueiros que atualmente fazem parte da frota. Os quadrijatos possuem idade média de 17.2 anos.

Fundada em 1959, a China Airlines atualmente conta com 85 aeronaves, das quais 65 são configuradas para transportarem passageiros. Possui ainda duas subsidiárias, a Mandarin Airlines e a Tigerair Taiwan, que tem 13 e 11 aeronaves, respectivamente.

