Chile reconhece o Espírito Santo como zona livre da Doença de Newcastle

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) recebeu, nessa segunda-feira (16), o comunicado oficial de que as autoridades chilenas reconheceram o Estado do Espírito Santo como zona livre da Doença de Newcastle – uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves.

O diretor-geral do Idaf, Leonardo Cunha Monteiro, destacou que esse reconhecimento representa um importante avanço para a avicultura capixaba. “Com isso temos novas possibilidades para exportação de produtos avícolas para o mercado chileno, promovendo a geração de renda e a dinamização do setor, além de reforçar a credibilidade sanitária do Estado”, disse.

O coordenador de sanidade avícola no Idaf, Leandro Marinho, explica que esse resultado decorre do processo de avaliação técnica pelo qual o Espírito Santo passou em 2019. “Na ocasião, foram auditados o Serviço Veterinário Oficial do Estado e também algumas granjas de postura comercial e corte, além de um frigorífico sob inspeção federal. A decisão do governo chileno foi anunciada agora, demonstrando a organização do setor avícola capixaba. O Idaf atua sistematicamente no monitoramento da doença, com a realização de exames do tipo PCR, orientações e ações de fiscalização”, frisou.

De 2023 até hoje foram coletadas amostras em mais de 100 propriedades, em um trabalho contínuo de vigilância para influenza aviária e Doença de Newcastle.

Doença de Newcastle

A Doença de Newcastle, apesar de ter ocorrência no Brasil, não é registrada no Espírito Santo desde 1996, sobretudo por conta das ações de defesa sanitária e do aumento da biosseguridade promovido pelos produtores, principalmente por meio do registro de granjas. É uma doença altamente contagiosa para as aves, que pode levar a grandes prejuízos, com perda de produção e alta mortalidade.

