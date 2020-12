Chile inicia nesta quinta (24) vacinação contra Covid-19

chile Vacina da Pfizer chega ao Chile nesta quinta (24)

O presidente do Chile , Sebastían Piñera , anunciou nesta quarta-feira (23) que o início da campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) será iniciado no país nesta quinta, 24 de dezembro.

10 mil doses de vacinas da Pfizer em parceria com BioNTech chegarão na manhã da véspera de natal, e no mesmo dia as pessoas serão imunizadas. O primeiro grupo a receber as doses serão médicos de regiões muito afetadas pela Covid-19, Araucania, Biobio, Magallanes e parte de profissionais da saúde na capital Santiago .

“A vacina é um ato de solidariedade, não uma decisão pessoal. Quando uma pessoa é vacinada, ela protege sua saúde, mas também protege a saúde e a vida de todos ao seu redor”, declarou Piñera em pronunciamento.

O presidente detalhou o plano de compra de vacinas no país, que além do acordo com a Pfizer , também há com a Sinovac . Com uma população de aproximadamente 18 milhões de pessoas, o mandatário assegurou 30 milhões de doses no país:

“Conseguimos garantir mais de 10 milhões de doses da vacina Pfizer BioNTech e também mais de 10 milhões de doses da vacina Sinovac. Se somarmos a isso os convênios e contratos que temos com outros laboratórios como o AstraZeneca Oxford ou como é o caso da Janssen Johnson & Johnson e com o acordo que temos com a COVAX, estamos em condições de garantir que teremos mais de 30 milhões de doses de vacinas em nosso país “, detalha Piñera.

O Chile é o 5° país da América do Sul com maior número de casos e óbitos confirmados da Covid-19. São 590 mil casos e 16 mil mortes em decorrência do vírus.