Chica Xavier, atriz de “Sinhá Moça”, morre aos 88 anos

Reprodução/Instagram/@giuliabe Cantora Giulia Be

A cantora Giulia Be contou para os seguidores que está com Covid-19, neste sábado (8). Ela explicou que não tem sintomas e que vinha cumprindo a quarentena em casa desde março. Mas, seu irmão, com quem divide o apartamento, apresentou alguns sinais da doença, fez os testes e deu positivo para o coronavírus.

“Fiz os exames e também descobri. Estou assintomática e,pelo menos, nós vamos passar os nossos aniversários juntos em isolamento social”, disse Giulia Be.