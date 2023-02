Chevrolet Veraneio, a precursora do segmento de SUVs no Brasil

Renato Bellote O Chevrolet Veraneio tem motor de seis cilindros em linha com 4,3 litros e 142 cv

A ideia de SUV nasceu nos Estados Unidos. A tradução é bem simples como Sport Utility Vehicle , ou seja, o veículo que pode ser usado de maneiras diversas, seja na cidade ou no campo. E o primeiro deles se tornou um ícone logo de cara: o Chevrolet Suburban , nos anos 30.

No Brasil, a Chevrolet percebeu que tinha um mercado em potencial para esse tipo de veículo e introduziu a Amazona, em 1959. Por aqui, o segmento de picapes já parecia promissor e com uma certa quantidade de consumidores. E por que não ter uma perua familiar com a mesma base?

A aceitação do público foi boa. Em 1964, com o terreno já formado, houve uma mudança radical com a chegada da C1416 , inicialmente chamado assim, pois era derivada diretamente da picape. O desenho moderno para os padrões da época, conforto e excelente espaço interno logo se mostraram qualidades para o público.

Três anos mais tarde ele foi rebatizado como Veraneio . A escolha do nome não poderia ter sido mais feliz, já que conseguia transmitir a ideia de um veículo para família e longas viagens. Surgiria também a versão Luxo , rebatizada mais tarde como De Luxo, com acabamento mais aprimorado e o teto de vinil, detalhe que lhe conferia um charme bastante especial.

O Veraneio agradou em cheio as forças policiais e também os órgãos oficiais de repressão do governo na época. Dessa forma também ficou marcado como “carro de polícia” , com vários anos de bons serviços para esta atividade.

O exemplar da matéria é de 1971. Esse foi o último ano com o conjunto formado por quatro faróis. Um dos destaques sobre a dirigibilidade diz respeito à quantidade de voltas no volante. Dessa forma, qualquer manobra exige esforço do motorista. Mas tudo dentro do nostálgico clima dos anos 70.

Sob o capô, temos o motor de seis cilindros em linha com 4,3 litros e 142 cv , suficiente para levar as crianças na escola, atravessar o país ou combater a criminalidade. Sem dúvida nenhuma, o Veraneio foi um dos maiores clássicos da Chevrolet em sua história no mercado brasileiro.

