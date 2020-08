Chevrolet Trailblazer 2021 estreia no mês que vem com novo visual

Divulgação KTM 200 Duke: Nova geração da naked esportiva aprimora ainda mais a proposta da agilidade e da interação homem-máquina

A nova KTM 200 Duke é apresentada oficialmente nos Estados Unidos, onde já inicia suas vendas. O preço da novidade é de US$ 3.999 (R$ 22.400), e estreia construção e acabamento mais elaborados do que a geração anterior, ainda à venda no Brasil. A novidade deve chegar ao País no ano que vem, para dar continuidade às suas vendas do modelo no mercado brasileiro, que estão bem aquecidas.

A KTM 200 Duke é fabricada sobre uma estrutura de treliça de aço Chromolibdênio com o subquadro de treliça de aço carbono. Além disso, como de costume, a 200 Duke conta com um conjunto de suspensão da WP, composto por garfo invertido na dianteira, de de 43 mm, e monoamortecedor na traseira.

A moto esportiva é equipada com um par de rodas de liga leve de 17 polegadas e as tarefas de frenagem são cumpridas por um disco de 300 mm com pinça Bybre radial, de quatro pistões na frente e um disco de 230 mm com pinça Bybre de pistão único na traseira, conjugados com o sistema ABS, da Bosch, com funcionalidade Supermoto ABS.

Além disso, a naked esportiva traz o motor monocilíndrico de 199,5 cc, refrigerado a líquido, com duplo comando de válvulas e quatro válvulas por cilindro, que gera 25 cv e 1,98 kgfm. O câmbio de seis marchas seguirá equipado com escalonamento similar ao modelo atual, com consumo de 25 km/l na cidade, segundo a fabricante. O painel LCD da nova KTM 200 Duke foi atualizado e traz computador de bordo.