Chevrolet Tracker Midnight tem desconto de R$ 12,3 mil

Divulgação Chevrolet Tracker Midnight, versão especial do SUV da GM

A Chevrolet iniciou a promoção ‘Semana da Virada’ com um site de ofertas e condições especiais para começar 2020 de carro novo. Alguns modelos aparecem com entrada e primeira parcela a partir da Páscoa, mas o abatimento que mais chama atenção é do Tracker Midnight.

A versão especial do SUV que corresponde a menos e 10% das vendas costuma sair por R$ 106.290, mas para o Ano Novo, o valor cai para R$ 93.990. Ou seja, R$ 12,3 mil de abatimento.

Assim como a picape S10 Midnight, o logo do Chevrolet Tracker Midnight , na grade dianteira, troca o dourado pelo preto e as rodas de aro 18 passam a ter desenho exclusivo e pintadas de preto brilhante. Na tampa traseira fica o logo “Midnight”, outro detalhe que apenas a nova versão terá. Por dentro, o predomínio é da cor escura e a lista de equipamentos inclui não apenas sistema multimídia MyLink2, mas também o OnStar, que engloba uma série de serviços, inclusive de concierge.

O motor do Tracker Midnight é o mesmo das demais versões vendidas no Brasil, ou seja o 1.4, turbo, de 153 cavalos, que funciona com câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. E a lista de equipamentos estarão incluídos itens como controles de estabilidade e tração, além de sensores que detectam fluxo cruzado, ou seja, veículos passando pela traseira, o que é útil ao sair de marcha à ré em estacionamentos, por exemplo.